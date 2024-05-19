В Конго ликвидировали лидера мятежников, совершивших попытку госпереворота

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Лидер мятежников, совершивших попытку государственного переворота в Конго, ликвидирован, сообщил портал Actu30. Речь идет о гражданине республики Кристиане Маланга. Портал уточнил, что он вместе со сторонниками ворвался в Дворец нации 19 мая.

Лидер нападавших, которые в это воскресенье, 19 мая 2024 года, ворвались во Дворец нации, Кристиан Маланга был убит армией, — говорится в публикации.

Уточняется, что остальные мятежники были немедленно арестованы. Власти сообщают, что в настоящее время ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота. Представитель армии страны бригадный генерал Сильвен Экенге подтвердил, что мятежники арестованы, однако их имена не раскрывались.

По данным конголезского новостного портала L'actualité, возле резиденции депутата и кандидата на пост спикера нижней палаты парламента ДРК Виталя Камерхе утром раздались звуки выстрелов. Погибли три человека, а также два полицейских.

До этого сообщалось, что в столице Новой Каледонии Нумеа с 13 мая проходят акции протеста недовольных французским законопроектом о расширении избирательного корпуса. Он предоставляет право голосования всем проживающим на острове.