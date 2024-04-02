В Гане школьницу-девственницу выдали замуж за пожилого священника В Гане 12-летняя школьница стала женой 63-летнего священника

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В городе Нунгуа в Гане 63-летний священник Гборбу Вуломо женился на 12-летней школьнице, которую выбрал невестой шесть лет назад, пишет The Mirror. Местные лидеры оправдали свадьбу, объяснив ее традицией «отгонять других мужчин».

Молодожены ожидают церемонию очищения. Считается, что этот ритуал дает возможность девочке выполнять обязанности жены, включая рождение детей. Многих этот брак возмутил, но им объяснили, что юная супруга священника продолжает обучение в школе. Мужу девочки придется ждать, когда его юная жена «достигнет установленного законом возраста вступления в брак и рождения ребенка».

Местные жители рассказали, что этот брак заключили в соответствии с традицией, по которой священник должен жениться на девственнице. При этом, по их словам, в Нунгуа нет девочек старше девяти лет, которые подходили бы под этот критерий.

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