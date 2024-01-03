В Гааге пройдут слушания по иску ЮАР к Израилю МУС проведет в январе слушания по иску ЮАР к Израилю из-за ситуации в Газе

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Международный суд ООН в Гааге проведет 11--12 января слушания по иску ЮАР против Израиля, сообщили в инстанции, передает РИА Новости. Отмечается, что речь пойдет о возможном нарушении конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

В четверг, 11 января, и пятницу, 12 января, 2024 года, Международный суд (ООН) проведет публичные слушания во Дворце мира в Гааге по иску ЮАР против Израиля, поданному 29 декабря 2023 года, — говорится в заявлении.

Израиль и ЮАР подписали и ратифицировали конвенцию ООН о предупреждении и наказании за преступления геноцида. Это дает право одной стране пожаловаться на другую, даже если они не сталкиваются напрямую с последствиями этих преступлений.

Власти ЮАР в конце ноября обратились в суд ООН, обвиняя Израиль в геноциде населения Газы. ЮАР также обвинила Тель-Авив в том, что он потворствует тем, кто занимается подстрекательством к этим преступлениям. В МИД Израиля назвали обвинения необоснованными и не имеющими юридической силы.

Члены контактной группы по ситуации в секторе Газа ранее заявили, что действиям Израиля в регионе нет никаких оправданий. Отмечается, что в состав группы входят представители Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины и Турции.