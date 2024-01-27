В Эквадоре после начала беспорядков задержали почти 4 тыс. человек

Фото: Camilo Erasso/Keystone Press Agency/Global Look Press/Global Look Press

Полиция и Вооруженные силы Эквадора провели задержание 3 886 человек после начала вооруженных беспорядков, вызванных волнениями в тюрьмах, сообщила пенитенциарная служба республики в пятницу. В числе задержанных — 237 человек подозревают в связях с терроризмом.

Задержаны 3 886 человек, из них 237 — по подозрению в терроризме. Более 46 тыс. сотрудников правоохранительных органов участвовали в операциях по противодействию преступности, в ходе которых было изъято свыше 1,3 тыс. единиц огнестрельного оружия, порядка 5,2 тыс. взрывных устройств и более 35 тонн наркотических веществ. Число освобожденных из заложников сотрудников полиции и исправительных учреждений превышает 200, — говорится на странице ведомства в Twitter (X).

Кризис в области безопасности в Эквадоре начался 7 января после побега из тюрьмы главаря банды «Лос-Чонерос» по имени Фито. Впоследствии в нескольких тюрьмах страны произошли восстания. Президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение 8 января и ввел комендантский час. Позже действие комендантского часа было снято в 160 из 221 кантона Эквадора.

В Эквадоре 158 охранников и 20 административных сотрудников находятся в заложниках у заключенных в результате массовых беспорядков в исправительных учреждениях. Известно, что заложников держат в общей сложности в семи тюрьмах страны.