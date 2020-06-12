В Египте зафиксировали наибольшее число смертей c COVID-19 за прошлые сутки

https://static.news.ru/photo/ea8d32f8-adb8-11ea-81f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Минздрав Египта назвал число инфицированных и погибших от коронавируса за прошедшие сутки. От болезни скончались 62 человека — это рекордный показатель с начала пандемии. Новых случаев заражения оказалось 1677.

Несмотря на такие значения, правительство объявило о смягчении некоторых ограничительных мер. В частности, речь идёт о возобновлении туризма и авиасообщения с провинциями внутри страны. Однако отели продолжат работать только с загрузкой не более 50%. Это продлится до конца октября 2020 года, пишет ТАСС.

Как информировал NEWS.ru, первый случай заражения коронaвирусной инфекцией нового типа COVID-19 в Египте был зарегистрирован 14 февраля 2020 года.