Власти Египта разрешили применять китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8c84ab9a-4db4-11eb-b312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

В Египте разрешили для экстренного применения вакцину от коронавируса COVID-19 китайской компании Sinopharm.

По словам главы египетского Минздрава Халу Зайед, завтра утром, 4 января, Управление Египта по лекарствам (EDA) направит в министерство официальное разрешение, которое уже было выдано сегодня.

Глава ведомства также рассказала, что EDA уже провело четыре теста партии вакцин Sinopharm, полученных в декабре 2019 года. Проведённые испытания показали безопасность препарата. Ожидается, что в ближайшие дни в страну поступит вторая партия вакцин. Прививать граждан начнут позднее в январе, пишет «Интерфакс».

По последним данным, в Египте за время пандемии выявили свыше 140,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались более 7,7 тысячи пациентов с COVID-19, выздоровели свыше 113,4 тысячи человек.

Вакцина Sinopharm в настоящее время уже используется в Китае в рамках программы их экстренного применения, начатой в июле 2020 года. Первой страной, официально одобрившей использование препарата, стали ОАЭ. По данным арабских медиков, вакцина в ходе испытаний доказала эффективность в 86%.

Ранее в компании China National Biotech Group, входящей в Sinopharm и создавшей препарат, заявили о необходимом наблюдении за продолжительностью и эффективностью вакцины, которая пока показывала хороший уровень безопасности. Кроме того, после двух инъекций у участников вакцинации вырабатывались антитела с высоким титром, писал NEWS.ru.