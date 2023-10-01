В Египте нашли сотни кувшинов с вином возрастом более пяти тысяч лет

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Археологи нашли сотни кувшинов с вином при раскопках в Египте, сообщили в Министерстве туризма и древностей страны. В ведомстве подчеркнули, что некоторые из сосудов остаются закупоренными, в них сохранился напиток выдержкой в пять тысяч лет.

Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина, — говорится в заявлении ведомства.

Царица Мернейт правила примерно в 2950 году до нашей эры и считается самой влиятельной женщиной своей эпохи. Отмечается, что она стала единственной женщиной, которая была захоронена в собственной гробнице. Предполагается, что вино является атрибутом ее погребения.

В сентябре московские археологи рассказали о тысячах находок, имеющих историческую ценность, с начала года. В частности, археологи раскопали кремневое орудие эпохи неолита — нож или наконечник дротика. Оно было найдено в хозяйственной яме на Гоголевском бульваре и датируется примерно IV тысячелетием до нашей эры. Ученые определили его как образец льяловской культуры охотников и рыболовов, живших между Окой и Волгой.

Также археологи обнаружили на территории городской клинической больницы № 23 медную медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны, отчеканенную на Московском монетном дворе в 1730 году. Медаль, пролежавшая в земле почти 300 лет, была сильно повреждена коррозией. Реставраторы очистили и восстановили ее.

В этом же месяце перуанские археологи раскопали мумию взрослого человека, похороненного в сидячем положении. Возраст находки оценивается примерно в одну тысячу лет. Рядом с останками были также найдены керамические сосуды и изделия из тканей.