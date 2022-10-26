В Египте напомнили про успехи Суровикина в Сирии Al-Ain: Суровикин известен своими «успешными боевыми действиями в Сирии»

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Профессор политологии Каирского университета Тарек Фахми заявил, что новый командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин известен «успешными боевыми действиями в Сирии». Он добавил, что на Украине начался второй этап конфликта. Поводом стало присоединение четырех областей к России, а также назначение Суровикина командующим войсками в зоне СВО, пишет издание Al-Ain.

Мы находимся на втором этапе украинского конфликта после присоединения к России четырех областей и назначения нового командующего спецоперацией на Украине, успешно руководившего боевыми действиями в Сирии [Сергея Суровикина], — рассказал Фахми.

Генерал Суровикин получил звание Героя РФ за свою работу в Сирии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее назвал слабыми ответы России на обстрелы ВСУ новых российских регионов. В своем Telegram-канале глава Чеченской Республики призвал принять более жесткие меры, чтобы противник «даже не подумал стрелять в нашу сторону». Он назвал происходящее «войной христиан и мусульман с сатанизмом». Он добавил, что по его мнению, «большего и худшего» не будет, так как у Европы нет сил. Он пообещал уничтожить противника независимо от числа военных.