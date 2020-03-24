https://static.news.ru/photo/3d7b2a66-6dcb-11ea-8a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Власти Египта приняли решение ввести на территории страны комендантский час. Он будет действовать в течение двух недель — с 25 марта жителям будет запрещено покидать дома в период с 19:00 до 06:00.

Нарушивших меры ждёт наказание. Премьер-министр Мустафа Мадбули уточнил, что закрытие школ и университетов, которые не работают с середины марта, будет продлено ещё на 14 дней.

На территории Египта выявлены 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 19 пациентов скончались, передаёт Reuters.

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси и его семья две недели находились на карантине после контакта политика с высокопоставленным военнослужащим Шафи Давудом, который позднее скончался после заражения COVID-19, писал NEWS.ru.