В Эфиопии влиятельного медиамагната обвинили в подстрекательстве к насилию

https://static.news.ru/photo/cc8d667e-fa89-11ea-95fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная прокуратура Эфиопии выдвинула влиятельному медиамагнату Джавару Мухаммеду и ещё 23 лицам обвинения в подстрекательстве к насилию после массовых беспорядков в стране, унёсших жизни более 200 человек.

Мухаммеда задержали 30 июня в штате Оромия на фоне массовых беспорядков после убийства известного музыканта и активиста Хаакаалуу Хундессаа, сообщает ТАСС. В результате волнений за несколько дней в стране погибли 239 человек, несколько сотен получили ранения.

Задержанных обвиняют в подстрекательстве к межобщинному насилию на этнической и религиозной почве, нелегальном хранении и ношении оружия, нарушении закона о борьбе с терроризмом и махинациях в сфере телекоммуникаций.

Слушания по обвинениям начнутся 21 сентября. Некоторые из обвиняемых, сбежавшие из страны, будут судимы заочно.

Джавар Мухаммед, выпускник Стэнфорда, стал значимой фигурой в Эфиопии после того, как организовал молодёжное движение, сыгравшее важную роль в протестах 2016–2017 годов, в результате которых к власти в стане пришёл действующий премьер Абия Ахмед.

Поддерживавший Ахмеда медиамагнат с 2019 года начал выступать с критикой новой власти в стране. В частности, он выступал за расширение политической и экономической автономии народа оромо в стране. Мухаммед владеет медиахолдингом, который контролирует несколько телеканалов, радиостанций и печатных изданий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ООН назвали 27 стран, находящихся на грани продовольственного кризиса, и среди них — Эфиопия.