В Эфиопии влиятельного медиамагната обвинили в подстрекательстве к насилию

Федеральная прокуратура Эфиопии выдвинула влиятельному медиамагнату Джавару Мухаммеду и ещё 23 лицам обвинения в подстрекательстве к насилию после массовых беспорядков в стране, унёсших жизни более 200 человек.
Мухаммеда задержали 30 июня в штате Оромия на фоне массовых беспорядков после убийства известного музыканта и активиста Хаакаалуу Хундессаа,
Задержанных обвиняют в подстрекательстве к межобщинному насилию на этнической и религиозной почве, нелегальном хранении и ношении оружия, нарушении закона о борьбе с терроризмом и махинациях в сфере телекоммуникаций.
Слушания по обвинениям начнутся 21 сентября. Некоторые из обвиняемых, сбежавшие из страны, будут судимы заочно.
Джавар Мухаммед, выпускник Стэнфорда, стал значимой фигурой в Эфиопии после того, как организовал молодёжное движение, сыгравшее важную роль в протестах 2016–2017 годов, в результате которых к власти в стане пришёл действующий премьер Абия Ахмед.
Поддерживавший Ахмеда медиамагнат с 2019 года начал выступать с критикой новой власти в стране. В частности, он выступал за расширение политической и экономической автономии народа оромо в стране. Мухаммед владеет медиахолдингом, который контролирует несколько телеканалов, радиостанций и печатных изданий.
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