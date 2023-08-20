В ЭКОВАС заявили о закрытой для переговоров позиции мятежников в Нигере

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Позиция нигерских мятежников из Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани закрывает дверь для переговоров, направленных на поиск решений в урегулировании кризиса, передает телеканал Al Arabiya. Так считают в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Речь военного совета в Нигере закрывает дверь для переговоров, — отметили в сообществе.

Ранее стало известно, что переговоры делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с мятежными военными в Нигере закончились безрезультатно. Представители сообщества покинули страну. Переговоры продолжались около двух часов. Это была первая встреча главы военного совета генерала Абдурахмана Тчиани с делегацией после отказа от предыдущих попыток и одновременно последняя попытка ЭКОВАС разрешить ситуацию мирным путем.

Ранее Тчиани заявил, что Нигер не хочет начинать войну, однако в случае нападения будет готов защищаться. По словам генерала, страны ЭКОВАС не понимают, что Нигер стал ключом к сдерживанию Африки от дестабилизации из-за повышенной активности террористов. При этом введенные против страны санкции направлены не на поиск решения в сложившейся ситуации, а лишь на подчинение мятежников.