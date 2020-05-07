В докладе ООН рассказали о наёмниках ЧВК Вагнера в Ливии

https://static.news.ru/photo/7bc0967a-902c-11ea-b71d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/Global Look Press

В Ливии находятся от 800 до 1200 наёмников частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сказано в докладе независимых наблюдателей, представленном Комитету по санкциям по Ливии Совета безопасности ООН.

В состоящем из 57 страниц отчёте сказано, что российский подрядчик направил в африканскую страну наёмников для выполнения специальных военных задач. Составители доклада уверены, что контрактники участвуют в том числе в снайперских операциях, передаёт Reuters.

Свои выводы о численности наёмников независимые наблюдатели сделали «на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений». Они отметили, что развёртывание контрактников послужило «эффективным множителем сил» командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

В ЧВК Вагнера не ответили на запрос агентства о комментарии.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило об отсутствии военных из РФ в зоне боевых действий в Ливии, писал NEWS.ru.