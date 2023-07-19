В центре Йоханнесбурга из-за мощного взрыва провалилась автомагистраль

Фото: Соцсети

Мощный взрыв прогремел в Йоханнесбурге, сообщает местная радиостанция SABC. В результате происшествия в центральном районе одного из крупнейших городов ЮАР на дороге образовался пролом.

Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. В районе ЧП уже работают спасательные службы. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. На кадрах с места событий можно увидеть, как люди собираются у обвалившейся части автомагистрали.

Ранее в подмосковных Химках в отделении Сбербанка прогремел взрыв, который привел к возгоранию в отделении банкоматов. Мужчина, устроивший взрыв, вскоре был задержан. По одним данным, он действовал по указанию украинских кураторов. По другим, подрывник стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ЦБ, и хотел вернуть похищенные ими средства.

В Омске двое местных жителей попытались взорвать расположенный в магазине банкомат, где находилось 4 млн рублей. Взрывное устройство не сработало. Злоумышленники пытались скрыться, но их задержали в нескольких кварталах от места преступления. При обыске в автомобиле подозреваемых полицейские обнаружили почти 100 граммов взрывчатого вещества тринитротолуола.