В ЦАР отреагировали на планы ЧВК Banсroft начать работу в стране МИД ЦАР: Банги неизвестно о планах американской ЧВК Banсroft сотрудничать с ЦАР

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Сильви Байпо-Темон

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила РИА Новости, что ей ничего не известно о планах американской частной военной компании (ЧВК) Banсroft начать работу в стране. По ее словам, США направили ООН запрос о размещении своего оружия в ЦАР, но не уведомили об этом Банги.

Я не знаю ни о каком соглашении, подписанном компанией Banсroft, о которой мне даже неизвестно. Кроме того, все, что я знаю — это об уведомлении, которое было сделано Соединенными Штатами на полях Совета Безопасности [ООН], с целью получения возможности разместить оружие и средства радиосвязи на территории ЦАР для проведения определенных операций, — сказала она.

О том, что ЧВК Banсroft из США планирует начать работу в ЦАР, ранее сообщили французские СМИ. По их данным, сотрудники компании уже находятся в столице городе Банги и приступают к поиску места для «размещения оборудования, в частности беспилотников».

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцам ЧВК не дают статус участника боевых действий, потому что юридически они отсутствуют в России. По его словам, такая ситуация с ЧВК является пробелом, допущенным Минобороны. Он отметил, что бойцы таких формирований должны иметь все права наравне с военными, добавил российский лидер.