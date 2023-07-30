В ЦАР начался референдум по новой конституции

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Центрально-Африканская Республика проводит голосование на референдуме по новой конституции, сообщила местная радиостанция Ndeke Luka. На фоне этого в ЦАР оппозиционные партии и повстанческие группировки призывают бойкотировать мероприятие, называя происходящее конституционным переворотом, отметил вещатель.

После того как власти нанесли поражение повстанцам, пришло время принять новую конституцию, — сообщил специальный советник президента ЦАР в ранге министра Фидель Гуанджика.

Последний раз Конституция ЦАР менялась в 2015 году. Согласно проекту документа, обновленная версия запрещает кандидатам в президенты иметь двойное гражданство. Кроме того, продлевается срок действия полномочий главы государства до семи лет и снимается лимит на количество избраний. Проект новой конституции также подразумевает увеличение количества судей, назначаемых правительством.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о приверженности России поддержке ЦАР. По его словам, Москва намерена оказывать практическое содействие стране, в том числе за счет развития торгово-экономических связей. В настоящий момент, добавил глава государства, они отстают от общего уровня сотрудничества.