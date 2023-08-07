В ЦАР могут изменить конституцию для переизбрания президента Туадеры

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Более 95% избирателей Центрально-Африканской Республики (ЦАР) проголосовали на общенациональном референдуме за новую конституцию страны, дающую действующему президенту Фостену-Арканжу Туадере возможность баллотироваться на третий срок, сообщило агентство Reuters. Голосование состоялось 30 июля, при этом уточняется, что его результаты еще не окончательные.

Одним из главных положений новой конституции является продление срока полномочий президента страны до семи лет. Сейчас должность главы государства можно занимать пять лет и не более двух раз. В референдуме также предлагалось проголосовать за снятие ограничений на число сроков.

Действующий президент Центрально-Африканской Республики уже дважды избирался на пост главы государства — в феврале 2016 года и декабре 2020 года. После объявления в мае о референдуме по принятию новой конституции, в стране прошли массовые шествия в поддержку изменений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о приверженности Москвы поддержке ЦАР. По его словам, Кремль намерен оказывать практическое содействие стране, в том числе за счет развития торгово-экономических связей. В настоящий момент они отстают от общего уровня сотрудничества, добавил глава государства.