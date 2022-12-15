В Африку гулять: Байден решил отвоевать Черный континент у России и Китая США нашли новое поле боя с главными геополитическими противниками — Москвой и Пекином

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соединенные Штаты нашли новое поле боя с «угрозой номер один» — Китаем и с «непосредственной угрозой» — Россией. Американцы, у которых никогда не было колоний в Африке, ревностно взялись за защиту стран Черного континента от «неоколониализма» Пекина и Москвы. На трехдневном саммите США — Африка, который завершается 15 декабря в Вашингтоне, президент Джо Байден пообещал лидерам африканских наций оставаться с ними «душой и телом» и не дать в обиду русским и китайцам. Но в глазах большинства африканцев такая забота выглядит просто заменой одной «крыши» на другую.

Успеть в последний вагон

Заявление Байдена о том, что США готовы вписываться за африканские страны политически и экономически, ни у кого не породило иллюзий. Вряд ли кто-то всерьез полагает, что сверхдержава будет делать это из альтруистических побуждений. Африканские лидеры, а их съехалось в Вашингтон почти полсотни, прекрасно помнят: после завершения холодной войны американцы подзабыли про Черный континент. А образовавшийся вакуум быстро заполнила Россия и в еще большей степени — Китай.

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Темнокожая певица Глэдис Найт развлекала участников афро-американского саммита

В последние три десятилетия сотрудничество РФ с африканскими странами шло по накатанной колее, с той только разницей, что из него исчез идеологический подтекст. Африканцы воспринимали Россию как хорошо знакомый и дружественный им Советский Союз, но совершивший ребрендинг. Москву же перестало интересовать, в какие оттенки — социалистические или капиталистические — окрашена политика ее африканских партнеров. Сейчас Россия придерживается в отношениях с Африкой принципа покойного китайского лидера Дэн Сяопина: «Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей».

Другое дело — Китай, который со времен упомянутого Дэн Сяопина десятилетиями провозглашал себя страной третьего мира. На этом основании он представлял себя в Африке первым среди равных. Постепенно Поднебесная превратилась в сверхдержаву. Пекин завел военные базы в Джибути и в Экваториальной Гвинее. Его отношение к африканским братьям мало отличается от того, как себя ведут «белые империалисты», борьбу с которыми Пекин провозглашает краеугольным камнем своей международной политики.

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Джо Байден решил взять реванш в Африке

Для США же «африканский поезд» к началу 2020-х годов почти ушел. Байден прекрасно понимает, что американцам предстоит совершить марш-бросок, чтобы вскочить хотя бы в последний вагон.

Только сейчас американцы хватились, что, по сути, без боя отдали целый континент под контроль Китая — своего «противника номер один» и России — «непосредственной текущей угрозы», как эти страны обозначены в последней Стратегии национальной безопасности США. Африка стала тем местом, где Штатам, привыкшим быть везде и во всем лидером, приходится выступать в непривычной для себя роли догоняющих.

Байден замаливает «первородный грех»

На этом фоне американцы внезапно озаботились благополучием стран, откуда столетиями импортировали рабов.

Там, где достигнет успеха Африка, там достигнут успеха и Соединенные Штаты. Да, честно говоря, и весь мир, — «гипнотизировал» африканских коллег Джо Байден.

Бросалось в глаза, что на нынешней встрече Байден избегал читать своим гостям лекции о демократии и правах человека. Хотя множество африканских лидеров гарантированно имеют об этих вещах представления, сильно отличающееся от западных.

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Сенегала Маки Салл и хозяин Белого дома поднимают бокалы за будущее сотрудничество

Те в свою очередь чутко осознали свою цену как желанного приза. На саммите африканцы дали понять, что готовы к аукциону между тремя игроками — покупателями их ресурсов и политической лояльности.

Отсюда и непривычно покаянно-заискивающий тон, в котором Джо Байден общался со своими гостями.

Америка обязана загладить свой «первородный грех» перед Африкой — использование труда миллионов рабов. Мы помним, что они были привезены в Америку в цепях и подвергались невообразимым тяготам. Но это связало наши страны навечно, — вещал Байден, словно продавец, уговаривающий колеблющихся покупателей.

С очевидной целью «подсветить» эти негативные исторические воспоминания организаторы саммита после официальной части устроили для гостей красноречивую культурную программу. Во-первых — совместный просмотр футбольного матча исторических соперников — Марокко и Франции (увы, бывшая метрополия выиграла), во-вторых — «квартирник» чернокожей певицы Глэдис Найт и в-третьих — отдельный приём для жен африканских президентов.

Американцы могут рассчитывать в первую очередь на страны Африки с самым тяжелым экономическим положением. Об этом NEWS.ru сообщил главный научный сотрудник Центра африканских исследований ВШЭ Николай Щербаков. Это те страны, к которым относится американское выражение Beggars are not choosers («У нищих нет возможности выбирать»).

Относительно благополучные страны Африки в самом деле могут позволить себе капризничать и торговаться, набивать себе цену. Но таких на континенте можно пересчитать по пальцам. Подавляющее же большинство африканских наций с радостью примет подаяние от кого угодно — США, Китая, России, Европы. Для таких богом забытых стран счастьем кажется уже то, что кто-то проявил в отношении них инициативу, — говорит Николай Щербаков.

Торг последней надежды

В Белом доме понимают: торг за Африку предстоит бурный, у американских аукционеров не получится перекупить африканский лот с одной попытки. Если получится вообще.

Фото: Roland Marske/imageBROKER.com/Global Look Press Эфиопия, Аддис-Абеба

Достаточно сказать, что на начало 2022 года совокупный торговый оборот стран Африканского союза с Китаем составил $254 млрд — это в четыре с лишним раза больше объема торговли между Африкой и США ($64,3 млрд). Насколько стремительно китайский локомотив набрал темпы по сравнению с американским и как далеко обогнал его, видно по тому, что в начале XXI века эти цифры составляли соответственно $12 млрд и $21 млрд.

Коммунистическая сверхдержава прочно подвесила своих африканских партнеров на экономические крючки, построив им за десятилетия отсутствия внешней конкуренции тысячи километров железных дорог и линий электропередачи, сотни фабрик, больниц, стадионов, аэропортов и прочих объектов как социальной, так и критической инфраструктуры.

Фото: Dirk Bleyer/imageBROKER.com/Global Look Press ЮАР считается одной из самых благополучных стран Африканского континента

Все эти предприятия, естественно, работают на китайском оборудовании и, что намного критичнее, на китайской электронике. В принципе, можно заменить китайский локомотив Zhuzhou на американский Wabtec FLXDrive. Но вот заменить «желтые» чипы на «белые» часто невозможно технологически. С учетом «полупроводниковой войны», которую США объявили Китаю в ноябре этого года, технологическая пропасть между уже применяемыми в Африке китайскими технологиями и нацелившимися туда же американскими становится еще глубже.

Технологии — это не единственное, чем Пекин, словно Великой стеной, обнёс Африку. Китайское влияние в Африке усиливают кредиты, которые Пекин щедро раздает тамошним правительствам и компаниям. Финансовые эксперты предупреждают, что условия таких кредитов очень похожи на условия микрофинансовых организаций: получатели китайской «помощи» попадают в долговую яму. Кроме того, когда Пекин предоставляет займы на государственном уровне, они сопровождаются обязательствами не только экономического, но и политического характера. На пике финансовой активности, в 2016 году, КНР предоставила странам Африки таких займов на $28,4 млрд.

Китайская стена из чипов и займов

Все вместе делает провозглашенную Байденом программу «китаезамещения» в Африке трудновыполнимой. Разве что американским компаниям (на саммите присутствовали представители около 300) придется строить в Африке параллельные инфраструктуры, а Федеральной резервной системе — выкупать африканские долги Китаю. Задача это невероятно затратная и сомнительная с точки зрения экономической эффективности.

Африканские страны не представляют какого-то единого субъекта геополитики, чтобы можно было вести речь о «позиции Африки» в отношениях с США или с Китаем. Позиция всех участников нынешнего саммита — и американцев, и африканцев — предельно прагматичная, чтобы не сказать эгоистичная. Африканским лидерам неважно, «какого цвета кошка», из какой страны придут к ним инвестиции. Они возьмут любые, не глядя на происхождение денег и даже часто на условия, на которых эти кредиты предоставляются, — полагает Николай Щербаков.

По словам эксперта, принцип всех нищих «дают — бери» неизбежно расслабляет, если подаяния начинают сыпаться на них дождем. Поэтому президенту Байдену не следовало бы поощрять эгоизм африканских лидеров.

При этом за все три дня саммита из уст американцев слово «Китай» не прозвучало ни разу, что напомнило поговорку: в доме повешенного о веревке не говорят.

Фото: Ute Grabowsky/photothek.net/Global Look Press Мальчишка из Того

Зато США предложили африканским странам в виде «приветственного бонуса» $55 млрд на обеспечение продовольственной безопасности, борьбу с последствиями климатических изменений и на затыкание других самых зияющих дыр. На политическом направлении Белый дом пообещал лоббировать включение Африканского союза в состав G20 как коллективного члена (по аналогии с Европейским союзом).

Но что такое $55 млрд для континента с населением 1,3 миллиарда человек? Получается, что от американских щедрот каждый житель Африки получит $42 — самый низкооплачиваемый американский работник получает за сутки больше. Из $55 миллиардов американского «бонуса» надо еще вычесть долг африканских стран различным американским кредиторам. На конец 2022 года он суммарно составляет $7,2 млрд, по данным Всемирного банка. Для сравнения: Украине с населением всего 45 миллионов человек страны Запада за уходящий год предоставили более $126 млрд помощи.

К тому же Пекин, в отличие от Вашингтона, обхаживает африканских лидеров на регулярной основе — китайско-африканские саммиты проходят каждые три года. Зато последний «афро-американский» саммит, подобный нынешнему, состоялся еще в 2014 году, когда президентом США был Барак Обама, сам с корнями из Африки. Так что африканцам еще предстоит подумать, есть ли смысл в обмене китайского шила на американское мыло.