В Африке впервые отметили татарско-башкирский праздник В Африке впервые отпраздновали Сабантуй

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Каире впервые в истории прошел татарско-башкирский праздник Сабантуй, сообщило РИА Новости. Торжественное мероприятие состоялось на территории Русского дома и собрало представителей татарской и башкирской диаспоры, а также гостей из разных стран.

Наша основная цель — сохранение культуры, традиций и татарского языка. Мы провели порядка пяти разных мероприятий, у нас были экскурсии, проводили Ифтар во время Рамадана. Это первый Сабантуй в Африке, — рассказал председатель ассоциации «Мирас» Рамиль Гарипов, организовавший праздник.

Для посетителей подготовили информационный стенд об истории Сабантуя на русском, татарском и арабском языках, а также угощения национальной кухни. Гостей радовала татарская музыка, проводились традиционные игры и состязания, включая бег в мешках.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что около 900 тысяч россиян поедут отдыхать за границу в майские праздники. Отмечается, что спрос на туристические поездки за рубеж на это время вырос в среднем на 30%, а лидерами стали турпоездки в Турцию (45%), Египет (20%), ОАЭ (11%).

В свою очередь, тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь рассказала, что для отдыха в майские праздники стоит выбрать Дагестан или Сочи. Она отметила, что эти регионы привлекают туристов природными красотами и широким выбором экскурсионных программ.