В Африке заявили, что Россия выиграла у США борьбу за две части света Politico: Россия выиграла у США борьбу за Азию и Африку

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Россия одержала верх над США в борьбе за поддержку развивающихся стран Азии и Африки, заявил член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба. По его словам, которые приводит Politico, об этом говорит тот факт, что в Азии и Африке не поддержали западные санкции в отношении Москвы.

Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет. Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его действиях, — подчеркнул Лиссуба.

Он обратил внимание на значительный рост товарооборота между Россией и странами Азии. При этом во взаимоотношениях Запада с азиатскими странами данный показатель снижается. В Азии многие отказались поддерживать санкции в отношении России. Лиссуба указал, что в Африке похожая ситуация — российскую спецоперацию открыто не осуждают, к санкциям не примыкают. Москва же продолжает поддерживать хорошие отношения с рядом стран континента.

Ранее руководитель Школы востоковедения факультета экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев заявил, что китайские корпорации вкладывают огромные средства в кредитование развивающихся стран, налаживание экономических процессов и развитие производств, чтобы Китай стал мировым лидером. Он отметил, что Пекин продолжает наращивать свое присутствие в странах Азии и Африки.