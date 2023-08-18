В Африке обсудят дату интервенции в Нигер RFI: ЭКОВАС в Гане обсудит дату интервенции в Нигер

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

В Гане 18 августа проходит вторая встреча начальников штабов стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для интервенции в Нигер для подавления военного мятежа, сообщает RFI со ссылкой на комиссара организации по связям с общественностью Абделя Фатау Мусу. По данным портала, страны обсудят дату начала вторжения в Нигер.

Мы осведомлены о наших задачах и риске. Мы осознаем все возможности и внедряем их на этапе планирования. Планирование практически завершено. На данный момент эта встреча посвящена обязательствам и тому, когда мы начнем выдвигаться, — сказал Абдель Фатау Муса.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС готово к военному вмешательству в Нигер, если дипломатические способы не принесут успехов в ближайшее время, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абель-Фатау Мусах. Он выразил уверенность, что ЭКОВАС восстановит конституционный строй в стране любыми возможными способами.

Он также раскритиковал заявления мятежников о том, что у них есть основания привлечь к ответственности за госизмену президента Мохамеда Базума. По его словам, глава государства находится в заложниках, поэтому когда он успел совершить госизмену, остается только гадать.