В Африке число случаев COVID-19 превысило 230 тысяч

https://static.news.ru/photo/86c053c2-ae44-11ea-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заражения COVID-19 в Африке превысило 230 тысяч.

За всё время на Африканском континенте зафиксировано 230 454 случая заражения коронавирусной инфекцией. 6218 пациентов с COVID-19 скончались. Победить болезнь удалось более 106 тысячам человек.

В ЮАР насчитывается 65 736 случаев COVID-19. Это самое большое количество больных на всём континенте. Затем идут Египет (41 303) и Нигерия (15 181), передаёт РИА Новости.

По состоянию на воскресенье, 14 июня, в мире более 7,7 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией. Свыше 430 тысяч человек умерли, более 3,7 миллиона вылечились.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 074 526 человек, на втором Бразилия — 850 514.

Также в первой десятке по заболеваемости Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

Как писал NEWS.ru, первый случай заражения коронaвирусной инфекцией нового типа COVID-19 в Египте был зарегистрирован 14 февраля 2020-го, одновременно став первым подтверждённым случаем в Африке. В течение следующих недель египетские власти не принимали активных мер, чтобы воспрепятствовать распространению эпидемии.