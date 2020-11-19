В Африке более 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью

https://static.news.ru/photo/612d0982-2b00-11eb-af0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

В Сенегале среди рыбаков произошла вспышка неизвестной болезни. Предположительно, заразиться люди могли в Атлантическом океане около пригорода Дакара.

Власти ввели временный запрет на рыболовство в районе заражения. Там планируется взять пробы воды на анализ. Отмечается, что причиной заболевания могла стать утечка в океан химических веществ, поскольку недалеко от этого места ведётся добыча циркония, кроме того, на побережье есть химические производства, пишет Lenta.ru.

Ранее в Нигерии произошла вспышка неизвестной болезни, от которой к началу ноября скончались уже 87 человек. Первые случаи были отмечены в сентябре. Эпидемиологи подозревают, что речь может идти о нескольких патологиях. В качестве одной из версий называется геморрагическая лихорадка. Это общий термин для таких болезней, как лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса и жёлтая лихорадка, передавал NEWS.ru.