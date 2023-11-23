«Уважают»: в парламенте Ливии оценили отношения с Россией Спикер парламента Салех: отношения Ливии и РФ находятся на самом высоком уровне

Фото: Zhang Yuan/Xinhua/Global Look Press

Триполи, Ливия

Российско-ливийские отношения находятся на самом высоком уровне, заявил РИА Новости спикер парламента Ливии Агила Салех. По его словам, в Москве уважают волю ливийского народа и признают легитимность избранных им органов государственной власти.

Отношения с Россией очень хорошие. Россия с самого начала поддерживает легитимность в Ливии, и, следовательно, отношения на самом высоком уровне, как любые отношения с дружественными странами, которые сотрудничают и уважают волю ливийцев, — отметил спикер.

Он подчеркнул, что такая поддержка необходима Триполи как никогда. Содействие Москвы помогает утвердить легитимность парламента страны, уточнил Салех. Политик считает, что Госдума «очень четко» высказалась в поддержку легитимности избранной в Ливии власти. По мнению спикера ливийского парламента, в стране нет других избранных и, соответственно, легитимных органов власти.

Ранее парламент Ливии потребовал покинуть территорию страны тех послов, чьи государства поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. Депутаты осудили США, Францию, Италию и другие страны, одобряющие агрессию в отношении сектора Газа. Депутаты также выступили за остановку экспорта газа и нефти в поддерживающие Израиль страны, если он не прекратит «массовые убийства палестинцев».