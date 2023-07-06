Утечка газа привела к гибели более 20 человек в ЮАР

Фото: © Svetlana Vozmilova

Как минимум 24 человека погибли на севере ЮАР около города Боксбург в ночь на 6 июля в результате утечки газа, сообщил представитель службы по чрезвычайным ситуациям Уильям Нтлади, передает радиостанция SABC. Еще двум местным жителям потребовалась медицинская помощь. По его данным, утечка произошла у одного из газовых баллонов, который находился во дворе частного дома.

На территории незаконного поселения вблизи города Боксбург произошла утечка газа, содержавшего азот. Погибли все, кто находился вблизи баллона, из которого поступал газ. Баллон находился во дворе одного из домов, — сказал Нтлади.

21 июня в старейшем районе Парижа — 5-м округе, куда входит Латинский квартал, прогремел взрыв. Причиной ЧП стала утечка газа в жилом доме. В здании вспыхнул пожар. Часть фасада рухнула на проезжую часть.

11 мая в центре Милана прогремел взрыв, огнем были охвачены несколько машин. Очевидцы распространили кадры пожара в социальных сетях. На них виден огромный столб черного дыма и горящие машины.

Согласно предварительной версии, в припаркованном фургоне могли взорваться баллоны с кислородом. Пламя могло распространиться на остальные машины по цепочке.