Уганда ищет альтернативу SWIFT из-за шантажа Запада Глава МИД Уганды сообщил о поиске альтернативы SWIFT из-за шантажа Запада

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Уганда поддерживает поиск альтернативной платежной системы, потому что SWIFT нередко используется Западом как элемент шантажа, сообщил РИА Новости глава МИД африканской страны Джедже Одонго. По его словам, если страны континента не согласны с диктуемым политическим курсом, то им приходят угрозы об отключении от SWIFT.

Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы как у Африки у нас были варианты. Вы можете использовать SWIFT или можете использовать то, что развивают русские, чтобы в случае шантажа, политизации финансовых операций имелись варианты, — заявил Одонго.

Как правило, Запад грозится отключить Уганду от SWIFT из-за связей с Россией, уточнил министр. Известно, что альтернативная система для переводов и платежей уже существует у Китая, РФ и Индии.

Ранее сообщалось, что Турция заинтересовалась российским аналогом SWIFT. Специалисты из республики уже приступили к изучению Системы передачи финансовых сообщений. Они отмечают, что РФ успешно использует этот механизм в работе с другими странами, что говорит о его жизнеспособности.