Туристов пустят в Тунис только с готовым отрицательным тестом на COVID-19

https://static.news.ru/photo/8313c438-ae6d-11ea-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Путешественники, которые захотят попасть в Тунисскую Республику после того, как 27 июня она откроет свои границы, должны будут предоставить отрицательный результат тестирования на коронавирус, сделанный в своей стране. Об этом сообщил тунисский офис по туризму.

Правительство республики приняло решение о возобновлении туризма в стране после того, как эпидемиологическая ситуация из-за коронавирусной инфекции улучшилась.

Всем туристам необходимо будет предоставить отрицательный тест ПЦР, срок сдачи которого не более 72 часов. Кроме того, им придётся пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса. Перед посадкой в самолёт в своей стране они должны будут заполнить бланки, связанные с состоянием здоровья, — цитирует сообщение турофиса «Интерфакс».

Помимо этого, по новым правилам перевозить и принимать путешественников смогут только автобусы и отели, которые соблюдают протокол по санитарной безопасности Ready & Safe. Экскурсии также разрешены, но только с гидом и в составе организованной группы.

Как писал NEWS.ru, Малайзия не откроет границы до 31 августа из-за COVID-19.