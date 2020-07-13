Турция выдвинула ультиматум армии маршала Хафтара

https://static.news.ru/photo/1657fa26-c4f2-11ea-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Силы маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии. В противном случае против них проведут военную операцию, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, установившееся перемирие не работает в пользу правительства африканской страны. Министр подчеркнул — Хафтар хочет выиграть время и начать новое наступление.

Нужно, чтобы Хафтар отошёл от Сирта и Джуфры. Мы передали это коллегам из России. Сейчас идёт военная подготовка к операции в Сирте, однако мы пока ждём урегулирования дипломатическим путём. Но если он (Хафтар) не отойдёт, то может быть применена сила, — заявил дипломат в эфире телеканала TRT.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

По предварительным данным, Хафтар пользуется поддержкой России, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

Как писал ранее NEWS.ru, за прекращение огня в Ливии выступили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. По их словам, если конфликт не остановить сейчас, он станет ещё более опасным и неразрешимым.

В январе 2020 года в Германии прошла конференция по Ливии, в которой приняли участие представители России, США, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. По итогам встречи стороны выступили с совместным заявлением, которое призывало стороны конфликта в Ливии прекратить все военные передвижения. Призыв также касался тех, кто оказывает противоборствующим сторонам помощь. Участники конференции также предложили Совбезу ООН ввести санкции для нарушителей режима прекращения огня.