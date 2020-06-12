Турция планирует создать две военные базы в Ливии

Власти Турции намерены создать две постоянны военные базы на территории Ливии. Данный вопрос обсуждается с Правительством национального согласия.
Ливийская сторона готова предоставить союзника авиабазу Аль-Ватия. Она будет использована для развёртывания систем ПВО. Второй военный корпус Турции планируют расположить в порту Мисрата. Здесь будут дислоцироваться корабли.
Также турецкая сторона может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне. Свои корабли Турция намерена разместить на этом участке из-за обострения взаимоотношений с Грецией,
NEWS.ru сообщал ранее, что Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар жёстко раскритиковал ООН за её позицию по отношению к действиям Турции в африканской республике.
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