Турция планирует создать две военные базы в Ливии

https://static.news.ru/photo/25f79830-ace5-11ea-8d83-fa163e074e61_660.jpg Фото: tsk.tr

Власти Турции намерены создать две постоянны военные базы на территории Ливии. Данный вопрос обсуждается с Правительством национального согласия.

Ливийская сторона готова предоставить союзника авиабазу Аль-Ватия. Она будет использована для развёртывания систем ПВО. Второй военный корпус Турции планируют расположить в порту Мисрата. Здесь будут дислоцироваться корабли.

Также турецкая сторона может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне. Свои корабли Турция намерена разместить на этом участке из-за обострения взаимоотношений с Грецией, пишет газета Yeni Safak.

NEWS.ru сообщал ранее, что Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар жёстко раскритиковал ООН за её позицию по отношению к действиям Турции в африканской республике.