Африка

Турция планирует создать две военные базы в Ливии

22:38, 12 июня 2020
Фото: tsk.tr

Власти Турции намерены создать две постоянны военные базы на территории Ливии. Данный вопрос обсуждается с Правительством национального согласия.

Ливийская сторона готова предоставить союзника авиабазу Аль-Ватия. Она будет использована для развёртывания систем ПВО. Второй военный корпус Турции планируют расположить в порту Мисрата. Здесь будут дислоцироваться корабли.

Также турецкая сторона может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне. Свои корабли Турция намерена разместить на этом участке из-за обострения взаимоотношений с Грецией, пишет газета Yeni Safak.

NEWS.ru сообщал ранее, что Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар жёстко раскритиковал ООН за её позицию по отношению к действиям Турции в африканской республике.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях