https://static.news.ru/photo/fe58f228-5de9-11ea-8e36-fa163e074e61_660.jpg Порт в Джибути Фото: hutchison/Global Look Press

Турция рассчитывает взять на себя управление вторым по значимости портом полуострова Сомали, расположенным в Джибути. Длительное время он играл центральную роль в региональной торговле.

Как сообщает Nordic Monitor, новое соглашение о морском сотрудничестве между Анкарой и Джибути устанавливает правовую основу для турецких инвестиций в африканскую страну. Компания Albayrak Group, известная тесными связями с правящей Партией справедливости и развития Турции, с 2014 года управляет портом Могадишо в Сомали.

Недавние события в регионе и двусторонние контакты показали, что правительство Джибути может вскоре передать Albayrak или другой компании, связанной с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, управление одним из своих стратегических портов. Портал отмечает, что в соглашении оговорено создание совместных предприятий, которые занялись бы эксплуатацией и управлением портами. В документе также прописано сотрудничество в сфере международных морских перевозок, навигационных услуг, строительства судов и яхт.

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