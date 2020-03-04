Турция рассчитывает взять на себя управление вторым по значимости портом полуострова Сомали, расположенным в Джибути. Длительное время он играл центральную роль в региональной торговле.
Как
Недавние события в регионе и двусторонние контакты показали, что правительство Джибути может вскоре передать Albayrak или другой компании, связанной с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, управление одним из своих стратегических портов. Портал отмечает, что в соглашении оговорено создание совместных предприятий, которые занялись бы эксплуатацией и управлением портами. В документе также прописано сотрудничество в сфере международных морских перевозок, навигационных услуг, строительства судов и яхт.
Ранее NEWS.ru писал, что растущее влияние России и Китая в Африке обеспокоило командование Вооружённых сил США. В связи с этим в Пентагоне запланировали подорвать попытки Москвы и Пекина путём развития невоенных отношений со странами континента.
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