Тунис объявит полный локдаун из-за коронавируса

Премьер-министр Туниса Хишам Машиши заявил, что в стране на неделю будет объявлен полный локдаун для борьбы с распространением коронавируса. Карантин продлится с 9 по 16 мая, сообщает радиостанция Mosaique FM.
Машиши
Локдаун для жителей Туниса обернётся запретом на семейные, культурные и спортивные мероприятия. В стране закроются магазины, места отдыха и парки. Границы также будут закрыты.
К сегодняшнему дню в Тунисе заразились коронавирусом 317 тысяч человек, из них 11 тысяч умерли из-за осложнений, вызванных смертоносной инфекцией. Вакцинация в стране проводится с использованием четырёх препаратов, один из которых — российский «Спутник V».
Ранее стало известно, что Турция рассчитывает на возобновление приёма россиян к началу июня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. В организации также выразили надежду на скорую нормализацию эпидемиологической ситуации.