Тунис объявит полный локдаун из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/60e5a5a6-afad-11eb-a652-96000091f725_660.jpg Фото: Mark Richards/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Туниса Хишам Машиши заявил, что в стране на неделю будет объявлен полный локдаун для борьбы с распространением коронавируса. Карантин продлится с 9 по 16 мая, сообщает радиостанция Mosaique FM.

Машиши призвал граждан придерживаться ограничений и воздержаться от празднования Ураза-байрама, который 13 мая завершит мусульманский пост в священный месяц рамадан.

Локдаун для жителей Туниса обернётся запретом на семейные, культурные и спортивные мероприятия. В стране закроются магазины, места отдыха и парки. Границы также будут закрыты.

К сегодняшнему дню в Тунисе заразились коронавирусом 317 тысяч человек, из них 11 тысяч умерли из-за осложнений, вызванных смертоносной инфекцией. Вакцинация в стране проводится с использованием четырёх препаратов, один из которых — российский «Спутник V».

Ранее стало известно, что Турция рассчитывает на возобновление приёма россиян к началу июня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. В организации также выразили надежду на скорую нормализацию эпидемиологической ситуации.