Трое сотрудников ООН погибли в Судане

Три представителя ООН погибли в Судане в ходе столкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, сообщается на сайте Миссии ООН по поддержке переходного периода в стране. Глава миссии Фолькер Пертес уточнил, что они были сотрудниками Всемирной продовольственной программы.

Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты в столкновениях, которые вспыхнули в Кабкабии, Северный Дарфур, 15 апреля при выполнении своих служебных обязанностей, — говорится в сообщении.

Пертес выразил соболезнования семьям погибших. Он также заявил, что потрясен сообщениями о попаданиях снарядов в помещения ООН и другие гуманитарные учреждения, а также известиями об их разграблении. Глава миссии призвал все стороны соблюдать свои международные обязательства, в том числе обеспечивать охрану ООН, всего гуманитарного персонала и уважать целостность помещений и имущества.