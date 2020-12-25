Три миротворца ООН погибли в ходе вооружённого столкновения в ЦАР

https://static.news.ru/photo/1d055224-4724-11eb-83c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Три миротворца Организации Объединенных Наций погибли и результате нападения повстанцев в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Ещё двое получили ранения.

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, он обратился к властям ЦАР с призывом расследовать преступление и привлечь виновных в смерти миротворцев к ответственности, передаёт ТАСС.

Генеральный секретарь глубоко осуждает сегодняшнюю атаку неидентифицированных вооруженных повстанцев на военные силы ЦАР и миссию ООН в стране, произошедшую в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому, — говорится в сообщении.

В составе миротворческой миссии ООН находятся 14 российских военнослужащих, рассказал посол России в республике Владимир Титоренко. Он опроверг информацию о переброске в страну российских военнослужащих на фоне тяжёлых боёв между правительственными силами и повстанцами в этой африканской стране, писал NEWS.ru.

Боевые действия в ЦАР 18 декабря повстанческая антиправительственная коалиция, стремясь помешать презиенту Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок. Выборы должны состояться 27 декабря.