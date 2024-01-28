Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ЭКОВАС

Фото: IMAGO/Global Look Press

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает Reuters. Власти этих стран обвинили организацию в отступлении от основных принципов и неоказании помощи в борьбе с терроризмом.

По прошествии 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением и большим разочарованием отмечают, что организация отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканства. <...> Организация, в частности, не смогла помочь им в борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности, — говорится в сообщении.

В Национальном совете по защите Отечества Нигера также отметили, что ЭКОВАС находится сегодня под чрезмерным влиянием Запада, поэтому сообщество превратилось в угрозу для стран-участниц и их народов. Кроме того, организацию обвинили во введении нелегитимных и бесчеловечных санкций.

Ранее Telegram-канал «Африканский корпус» сообщил о прибытии в Буркина-Фасо 100 российских военных, к которым вскоре должны присоединиться еще 200. По данным канала, задачей российского контингента станет защита населения от нападений террористов.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что это также может быть связано с необходимостью защиты экономических интересов Москвы в Африке. По его словам, речь в первую очередь идет о газовой и нефтяной промышленности.