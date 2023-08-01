Тревел-блогер рассказала, чем Африка интересна для фанатов кино и музыки Тревел-блогер Ансталь: В Африке снимали «Звездные Войны» и родился Фредди Меркьюри

Фото: Chokri Mahjoub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тунис

Африка может быть интересна туристам, которые любят кино и музыку, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что сейчас проще всего приобрести пакетные туры в Тунис и на Занзибар. Блогер напомнила, что в Тунисе проходили съемки известной кинофраншизы «Звездные войны».

В Тунисе из достопримечательностей интересен остров Джерба — там снимали «Звездные войны». Кроме того, фантастическая сага прославила город Татавин, в честь которого названа одна из планет — Татуин, и где сняты часть сцен наряду с городами Матмата и Таузар. С Татуина родом один из главных персонажей «ЗВ» Энакин Скайуокер, он же Дарт Вейдер, — рассказала она.

Кроме того, поклонникам рок-музыки, в частности группы Queen, обязательно нужно посетить остров Занзибар (Танзания), откуда родом солист группы — Фредди Меркьюри, отметила Ансталь. В его доме в стране сейчас работает музей.

Также нельзя обойти стороной Марокко, где снимались фильмы «Гладиатор», третий сезон «Игры Престолов», «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“», — добавила Ансталь.

Блоге выделила также Танзанию. Там располагается много сафари-парков, заповедников и они относительно доступны по сравнению с сафари-парками в других странах Африки. По словам Ансталь, в них можно увидеть всех героев фильма «Король Лев»: зебр, крокодилов, птиц, львов, носорогов и многих других.

До этого, самыми красивыми и обязательными к посещению достопримечательностями Африки тревел-блогер назвала водопад Виктория (граница Замбии и Зимбабве), вулкан Килиманджаро (Танзания), «Усадьба Жирафов» (Кении) и подводный вулкан Ле-Морн-Брабан (Маврикий). По ее словам, стоит увидеть вулкан Даллол (Эфиопия) и «Аллею баобабов» на Мадагаскаре. Эксперт подчеркнула, что большинство знаменитых мест в Африке «созданы природой, а не человеком».