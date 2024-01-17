Треть российского зерна в Африке отправляется в мусор Кенийский журналист: треть российского зерна в Африке отправляется в мусор

Фото: Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

Примерно треть зерна, направленного из России в Африку, отправляется в мусор, сообщил в комментарии aif.ru эфиопский экономист Ааро Эмебет. Причина этого — проблемы с дорогами в регионе, перебои с электричеством и отсутствие условий для хранения зерна.

В прошлом году бесплатно Россия предоставила зерно для Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Центрально-Африканской Республики. Я аплодирую вашей доброте, и мне грустно осознавать: как минимум треть голодных людей этот хлеб не получат — у нас не умеют хранить пшеницу. Еда портится по причине отсутствия в Африке нормальных дорог для быстрой логистики, регулярных перебоев с электричеством по шесть-восемь часов «блэкаута» в сутки, дефицита крупных рефрижераторов и вообще холодильников, — поделился экономист.

Он добавил, что также в мусорку отправляется порядка 20% фруктов и овощей местного происхождения. С импортом ситуация еще сложнее, так что и России, и Западу предстоит научить Африку, как сохранять еду, и поставить нужное оборудование, иначе подобные проблемы продолжатся.

Глава Евросовета Шарль Мишель на саммите «Большой двадцатки» в Индии ранее заявлял, что, собираясь поставить зерно в африканские страны бесплатно, Россия проявляет цинизм и неуважение к ним. Вместо этого он призвал задействовать «коридоры солидарности», которые использовались для вывоза украинского продовольствия в страны ЕС.