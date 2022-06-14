Торговым отношениям России и Африки предсказали «перенастройку» Президент ТПП России Катырин предсказал «перенастройку» торговым отношениям РФ и Африки

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Торговым отношениям России и Африки необходима перенастройка, так как на фоне западных санкций у отечественных предпринимателей появилась уникальная возможность занять свою нишу на африканском рынке, заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его словам, страны данного континента в последнее время демонстрируют рост социально-экономических показателей, передает «Экономика сегодня».

Африка динамично развивается. Сегодня почти все эти страны демонстрируют рост социально-экономических показателей. Также не стоит забывать, что нас с Африкой еще с советских времен связывают узы традиционно дружественных отношений. Конечно, с тех пор ситуация изменилась и российско-африканским торговым отношениям необходима перенастройка. Но знания и компетенции, которыми обладают российские компании, несомненно, будут являться их конкурентным преимуществом на африканских рынках, — заверил Катырин.

По его мнению, россиян и африканцев связывают общие интересы, а также отношения, построенные на доверии и эффективном сотрудничестве. Катырин подчеркнул, что саммит в Сочи в 2019 году дал значительный толчок развитию отношений между Россией и Африкой. Он уточнил, что Москве удалось нарастить поставки экспорта на континент даже в условиях антикоронавирусных ограничений.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что России предстоит серьезная борьба с Великобританией, Францией и другими европейскими странами за выход на рынок Африки. По его мнению, сейчас на континенте активно развиваются технологии и финансы, а также консультационные услуги в этих сферах.