Участники протестных акций в столице Туниса предприняли несколько попыток штурма здания парламента, правоохранительным органам удалось сдержать натиск манифестантов.

В настоящее время улицы, ведущие к зданию законодательного органа, перекрыты полицией. Участники протестов не расходятся, они скандируют антиправительственные лозунги и требуют освобождения задержанных демонстрантов, сообщает телеканал Al Hadath. 25 января...