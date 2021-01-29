Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Test news text..
edited text...
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
Участники протестных акций в столице Туниса предприняли несколько попыток штурма здания парламента, правоохранительным органам удалось сдержать натиск манифестантов.
В настоящее время улицы, ведущие к зданию законодательного органа, перекрыты полицией. Участники протестов не расходятся, они скандируют антиправительственные лозунги и требуют освобождения задержанных демонстрантов, сообщает телеканал Al Hadath.
25 января...
Test news