Террористы убили 38 человек в нигерийской деревне

Боевики из группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ИГ, запрещена в РФ) убили 38 человек во время нападения на деревню Гони-Усманти на северо-востоке Нигерии.
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Среди убитых шесть милиционеров, которые сражались с террористами до конца, — сообщил командующий местным ополчением Бабакура Коло.
Через несколько часов после нападения на деревню боевики атаковали город Монгуно, расположенный в 60 км от Гони-Усманти. Здесь они убили 15 человек, в том числе девять военнослужащих и одного милиционера. Позже ВВС Нигерии авиаударами выбили террористов из города. При отражении нападения военнослужащие Нигерии уничтожили 20 боевиков,
Ранее NEWS.ru писал о том, что группа неизвестных боевиков напала на несколько деревень в штате Кацина на севере Нигерии. В результате погибли 47 человек.
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