Террористы убили 38 человек в нигерийской деревне

https://static.news.ru/photo/f8dc6bd4-ae4f-11ea-a21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global look Press

Боевики из группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ИГ, запрещена в РФ) убили 38 человек во время нападения на деревню Гони-Усманти на северо-востоке Нигерии.

Об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на местные власти. По его данным, террористы атаковали деревню 13 июня. В местной администрации отметили, что число жертв может быть гораздо больше, так как боевики, кроме всего прочего, сожгли грузовик, в котором находились люди. Без специальной экспертизы определить, сколько именно человек было в машине, невозможно.

Среди убитых шесть милиционеров, которые сражались с террористами до конца, — сообщил командующий местным ополчением Бабакура Коло.

Через несколько часов после нападения на деревню боевики атаковали город Монгуно, расположенный в 60 км от Гони-Усманти. Здесь они убили 15 человек, в том числе девять военнослужащих и одного милиционера. Позже ВВС Нигерии авиаударами выбили террористов из города. При отражении нападения военнослужащие Нигерии уничтожили 20 боевиков, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что группа неизвестных боевиков напала на несколько деревень в штате Кацина на севере Нигерии. В результате погибли 47 человек.