В Египте умер арестованный местными спецслужбами около полугода назад гражданин России Алихан Казымов. О его смерти сообщил блогер и общественник Расул Тавдиряков.
На днях позвонили в посольство и заявили, что он умер, — сказано в описании к фотографии страницы паспорта с данными россиянина, размещённой в Instagram.
Блогер отметил, что не знает о причине и обстоятельствах смерти 22-летнего выходца из Кабардино-Балкарии.
Имя Казымова
В августе 2018 года в Египте по обвинению в экстремизме были задержаны студенты из Ингушетии. После нескольких месяцев заключения они объявили голодовку, писал News.ru.