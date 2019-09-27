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48-летний гражданин России, который находился в розыске по линии Интерпола, был арестован правоохранителями в международном аэропорту Мохаммеда V в Касабланке по прибытии из Турции.

Россиянина разыскивали в связи с вооружённым ограблением в бельгийском городе Брюгге, совершённым в 2014 году, сообщила пресс-служба Главного управления национальной безопасности Марокко. Местная полиция проинформировала своих коллег из Бельгии об...