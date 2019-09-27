Фото: Ashashyou/Wikimedia Commons

В Египте умер арестованный местными спецслужбами около полугода назад гражданин России Алихан Казымов. О его смерти сообщил блогер и общественник Расул Тавдиряков.

На днях позвонили в посольство и заявили, что он умер, — сказано в описании к фотографии страницы паспорта с данными россиянина, размещённой в Instagram.

Блогер отметил, что не знает о причине и обстоятельствах смерти 22-летнего выходца из Кабардино-Балкарии.

Имя Казымова фигурирует в перечне Федеральной службы по финансовому мониторингу. В списке перечислены действующие террористы и экстремисты.

В августе 2018 года в Египте по обвинению в экстремизме были задержаны студенты из Ингушетии. После нескольких месяцев заключения они объявили голодовку, писал News.ru. 

 

 

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