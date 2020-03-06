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Власти Уганды обвинили имама Мохаммеда Мутумбу в противоестественной половой связи. Ему грозит пожизненное заключение.

В своё оправдание он заявил, что не знал истинный пол своей невесты. Он познакомился с «девушкой» Шабуллой Набукирой в мечети, признался ей в любви и предложил сыграть свадьбу. Она поставила имаму ряд условий. Однако и после их выполнения они не вступали в половую связь.

Спустя несколько дней Набукиру задержали при попытке украсть телевизор. При осмотре выяснилось, что Шабулла — это мужчина, которого зовут Ричард Тумушабе. Он намеревался завладеть имуществом имама и сбежать, информирует Daily Monitor.

NEWS.ru ранее сообщал о другой необычной свадьбе, которая состоялась в московском СИЗО. Заключённый-трансгендер предложил руку и сердце девушке.