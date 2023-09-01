Свергнутый президент Нигера заразился малярией, находясь под стражей

Фото: Cia Pak/UN Photo/Global Look Press

Мохамед Базум

Свергнутый в результате военного переворота президент Нигера Мохамед Базум вместе с женой и сыном заразились малярией во время нахождения под арестом в своей резиденции, сообщает газета El País со ссылкой на экс-главу МИД Асуми Масуду. По его словам, политик находится в довольно суровых условиях. Он и его семья сейчас обходятся без электричества, у них нет холодильника для хранения еды, а в самом Нигере сейчас очень жарко.

У них нет электричества. Холодильника для хранения продуктов нет, и довольно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много комаров, и у них проблемы со сном. Все они заразились малярией. Условия его жизни довольно суровые, — сказал Масуду.

Ранее сообщалось, что пришедшие к власти в Нигере мятежники лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности. Решение было принято после того, как глава дипмиссии проигнорировал требование явиться в МИД. До этого посол отказался вступать в переговоры с представителями нового руководства страны. В ответ лидеры мятежных сил дали ему двое суток на то, чтобы покинуть Нигер. Аналогичный ультиматум выдвинули и немецкому послу. Ему дали 48 часов на то, чтобы выехать из западноафриканской республики.