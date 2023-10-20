Свергнутый президент Нигера попытался сбежать из страны

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Мохамед Базум

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попытался сбежать из-под стражи, сообщили в эфире местного телевидения. Представители Национального совета по защите отечества утверждают, что Базум планировал выехать на окраину Ниамея вместе с семьей, поварами и охраной. Затем он намеревался покинуть страну с помощью сообщников. Однако план экс-президента был сорван военными.

Решительная реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план дестабилизации нашей страны, — заявил представитель Вооруженных сил Нигера.

Попытка побега произошла в ночь на пятницу, 20 октября. Базум должен был добраться до убежища на окраине столицы Нигера, а затем покинуть страну на вертолете, предоставленном «иностранным государством». Все сообщники бывшего президента были арестованы, сам он продолжает находиться под стражей.

Как сообщалось ранее, Франция начала выводить свои войска с территории Нигера. Выводу предшествовали длительные переговоры с мятежниками, в результате которых были установлены определенные условия. В частности, стороны договорились, что первыми покинут страну 400 участников операции «Альмахау», проводившейся неподалеку от границы с Мали. Предполагается, что последний французский солдат покинет Нигер через три месяца.