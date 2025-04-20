Столкновения с боевиками в Бенине закончились гибелью десятков военных Reuters: боевики убили 70 военнослужащих армии Бенина

Фото: Marco Simoncelli/AP/TASS

Боевики экстремистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), тесно связанной с «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), убили 70 военнослужащих правительственных войск Бенина, сообщает агентство Reuters. По его информации, под ударом оказались два армейских поста.

Подразделение «Аль-Каиды» JNIM заявило, что убило 70 солдат во время рейдов на два военных поста на севере Бенина, — следует из публикации.

Как отметили журналисты, это рекордное число военных, убитых боевиками за последние десять лет в Западной Африке. В последнее время в Бенине все чаще происходят нападения экстремистов. При этом местные власти не комментировали ситуацию.

Ранее в Нигерии 17 человек стали жертвами нападения, которое, как предполагается, было совершено вооруженными скотоводами. В центральной части страны часто происходят подобные столкновения из-за земельных споров.

Позднее появилась информация, что число погибших после нападения боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии увеличилось. В частности, советник губернатора по связям со СМИ Соломон Иорпев упомянул 56 жертв.