«Станем свидетелями восставшей Африки»: Баранец про госпереворот в Габоне Эксперт Баранец заявил, что Африка восстанет и попросит помощи у России

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Африканские страны стремятся к самостоятельности, но самим им не выстоять против мощных армий колонизаторов, заявил NEWS.ru эксперт Виктор Баранец. По его словам, Африка будет просить помощи у России, Ирана и Китая.

Люди видят, что другие страны стремятся к самостоятельности, хотят содрать этот ошейник. Это может зажечь в Африке дух борьбы, и возможно, мы станем свидетелями восставшей Африки, — сообщил Баранец.

Он добавил, что на «черном континенте» понимают, что самим им не выстоять. Они попробуют скооперироваться, однако у них нет опыта взаимодействия, считает эксперт.

Выстоит ли Африка? Тут есть несколько путей развития, первая – это кооперация. Они прекрасно знают, что без кооперации их за сутки «заклюют». При этом коллективистская борьба не свойственна им, поэтому они будут просить посторонней помощи у России, Ирана и Китая, — резюмировал Баранец.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Габона объявили о намерении пoкончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти. По сообщениям французских CМИ, в настоящее время на улицах Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендантский час, доступ к интернету заблокирован.

В конце июля военные Нигера объявили о свержении президента страны Мохамеда Базyма и ввели на территории государства комендантский час. Все государственные учреждения временно прекратили свою работу. Позднее в cтране было сформировано новое правительство.