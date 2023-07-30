Стало известно, в какой сфере ЮАР усилит сотрудничество с РФ ЮАР будет развивать плотное сотрудничество с РФ в сфере кибербезопасности

Фото: shutterstock.com

ЮАР будет развивать тесное сотрудничество с РФ в области кибербезопасности, сообщил ТАСС советник президента страны Джозеф Пу во время саммита Россия — Африка. По его словам, отношения с Россией очень важны для ЮАР.

История отношений с Москвой, с Россией играет очень важную роль [в жизни ЮАР]. Нам еще предстоит развить наши отношения. <...> Мы бы хотели и будем плотно заниматься вопросами кибербезопасности сообща с правительством, с правительством в Москве, с которым можно вести диалог и выстраивать отношения, чтобы решить стоящие перед нами проблемы, — сказал Пу.

Кроме того, Пу отметил, что главы спецслужб ЮАР приедут в Россию для совместной работы над системой безопасных выборов 2024 года в обеих странах.

Ранее на приеме в честь гостей саммита Россия — Африка президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил главу РФ Владимира Путина за последний номер на мероприятии, во время которого некоторые люди из африканской делегации начали танцевать. В ответ Путин пошутил, что российские артисты танцевали лучше самих африканцев.

Второй саммит Россия — Африка проходил в Санкт-Петербурге 27–28 июля, в нем приняли участие представители 49 из 54 стран континента. По итогам двухдневного форума президент РФ Владимир Путин и главы африканских стран приняли декларацию, подчеркнув намерения развивать сотрудничество по всем направлениям, утвердили план форума двустороннего партнерства на ближайшие три года.