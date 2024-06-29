Стало известно, сколько человек погибли в Кении на протестах HRW: по меньшей мере 30 человек погибли в Кении в ходе протестов

Минимум 30 человек погибли в Кении на протестах против законопроекта о повышении налогов, сообщила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), передает РИА Новости. Протестующие собрались 25 июня в больших и малых городах. Полиция открыла огонь по демонстрантам внутри и рядом с парламентом в Найроби.

Хотя точное число погибших в Найроби и других городах не подтверждено, Human Rights Watch установила, что в тот день были убиты по меньшей мере 30 человек, — гласит заявление на сайте организации со ссылкой на данные очевидцев, общедоступную информацию и отчеты больниц и моргов.

Волна протестов в африканской стране связана с планами правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг началась в середины июня. Президент Кении Уильям Руто заявил, что готов к диалогу с протестующими. Однако это не помешало полиции применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона недовольных граждан.

Депутаты кенийского парламента ранее покинули здание законодательного органа по подземным тоннелям, когда в него ворвались участники протеста. Парламентарий Морис Бисау уточнил, в части помещений начался пожар. По его словам, аппарат безопасности «недооценил этот протест».