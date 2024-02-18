Стало известно состояние мальчика из России после ДТП на Маврикии Посольство: состояние попавшего в ДТП на Маврикии мальчика из России улучшается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Семилетний мальчик из России, попавший под колеса мотоцикла во время отдыха с родителями на Маврикии, находится в госпитале, отмечается улучшение его состояния после аварии, сообщили в посольстве РФ в островном государстве. Дипломаты также обсуждают с местным представительством «Аэрофлота» перенос сроков вылета рейса с пострадавшим на родину на более поздние даты, пишет РИА Новости.

Ребенок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам только что сообщили родители, есть положительная динамика, — рассказали агентству в диппредставительстве.

Ранее ребенок попал под колеса мотоциклиста на Маврикии. Школьника в тяжелом состоянии госпитализировали, местные врачи сделали операцию и поместили его на аппарат искусственной вентиляции легких. Мотоциклом управлял 20-летний местный житель.

Семья мальчика остановилась в одном из отелей прибрежной деревни Гранд-Бей. Во время прогулки мальчик выбежал на проезжую часть, где в тот момент двигался мотоциклист. Владелец двухколесного транспорта не смог вовремя затормозить и уйти с линии столкновения. Мужчина прошел тест на алкоголь, которого в его крови не обнаружили.

В начале февраля российский турист погиб на индонезийском острове Бали во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой. Мужчине было 37 лет.