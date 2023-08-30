Стало известно, кто может стать президентом переходного периода в Габоне Бывший глава МИД Габона может занять пост президента переходного периода

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Жан Пин

Бывший глава Министерства иностранных дел Габона Жан Пин может стать президентом переходного периода после военного переворота, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По словам габонского политика Привата Нгомо, Жан Пин уже участвовал в выборах президента, которые проходили в 2016 году. Вице-президентом страны может стать начальник штаба республиканской гвардии, который возглавил действия по отстранению действующего главы государства.

Отмечается, что переходное правительство в Габоне может сформироваться как из военных, так и из гражданских лиц. По словам Нгомо, народ Габона поддерживает военный переворот в стране. Такого же мнения придерживаются и члены оппозиционных движений. Действующий президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом, один из его сыновей был арестован мятежниками по обвинению в государственной измене.

Военнослужащие армии Габона объявили о роспуске институтов власти после выборов нового главы государства, победу на которых одержал Али бен Бонго Ондимба. Мятежники заявили, что они намерены покончить с действующим в стране режимом. Свое обращение к гражданам они транслировали в эфире государственного телеканала. Результаты выборов были отменены.