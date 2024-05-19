Стало известно, когда США выведут войска из Нигера США планируют вывести войска из Нигера до 15 сентября

Фото: US Joint Staff/via Global Look Press

Вооруженные силы США

Правительства США и Нигера согласовали вывод американских войск, солдаты покинут страну «самое позднее» к 15 сентября 2024 года, сообщает французское информационное агентство AFP. По его данным, процесс вывода войск, чье присутствие в Ниамее считали незаконным, уже стартовал. Политики Нигера подчеркивают, что это поворотный момент в отношениях между двумя странами.

Соглашение о выводе войск было достигнуто в ходе переговоров, которые проходили несколько дней с участием представителей Министерства обороны США в Ниамее. Отмечается, что американские войска были развернуты в стране в рамках кампании по борьбе с терроризмом. После того как в 2023 году к власти в стране пришли военные, они разорвали действовавшие соглашения о размещении солдат с Вашингтоном. По данным издания Washington Post, на территории Нигера находились около тысячи американских военных и гражданского персонала. Они располагались на двух базах, одна из которых предназначалась для обслуживания беспилотников.

Новые власти Нигера активно развивают сотрудничество с Россией. Как сообщалось ранее, Москва передала африканским партнерам военную технику и партию гуманитарной помощи. Они были доставлены на трех грузовых самолетах. Помимо техники, Россия также отправила в Нигер военных инструкторов.