Стало известно, когда начнется вывод французского контингента из Нигера Agence France-Presse: вывод французских войск из Нигера начнется 10 октября

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вывод французских войск из Нигера начнется 10 октября, сообщил Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера). Подробностей операции представители органа управления не сообщили, передает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Операции по отправке первого конвоя под конвоем наших Сил обороны и безопасности начнутся завтра, во вторник, 10 октября, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что первые солдаты Пятой республики покинут африканскую страну 9 октября. По данным журналистов, командование ВС Франции провело переговоры с мятежниками, в результате которых были установлены условия вывода войск из страны. Военнослужащих должны быть начать переводить в штаб французских вооруженных сил в Сахеле. Было сказано, что первыми страну покинут 400 участников операции «Альмахау» неподалеку от границы Мали. Вывод части контингента численностью в тысячу человек займет приблизительно три месяца. Главный штаб ВС Франции сообщал, что операция пройдет организованно и безопасно, в координации с властями африканской республики.

Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна 25 сентября заявила, что Париж принимает сторону отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. По ее словам, в африканской стране необходимо навести конституционный порядок.